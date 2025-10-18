#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το Πεκίνο υπέρ νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό»

Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση Μπέσεντ με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης μετά τις «ειλικρινείς και εποικοδομητικές συνομιλίες» για τους δασμούς.

Το Πεκίνο υπέρ νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό»

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2025 - 09:56

Η Κίνα τάσσεται υπέρ νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ "το συντομότερο δυνατό", καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να αποφύγουν νέα κλιμάκωση όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Η ανακοίνωση αυτή έπεται βιντεοδιάσκεψης ανάμεσα στον βασικό διαπραγματευτή της Κίνας για το εμπόριο, τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, και τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία υπήρξαν "ειλικρινείς, σε βάθος και εποικοδομητικές" συνομιλίες, διευκρίνισε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά μία βαθμίδα εδώ και μία εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση από το Πεκίνο ενίσχυσης των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις απαραίτητες τεχνολογίες για τη διύλισή τους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ότι θα συναντήσει τον Χε Λιφένγκ την επόμενη εβδομάδα για να προετοιμάσουν νέες διαπραγματεύσεις.

Η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει να παίζει το χαρτί της αποκλιμάκωσης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εκ νέου έτοιμος να συναντήσει προσεχώς τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν είναι βιώσιμοι δασμοί 100% στην Κίνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Αμερική «ρουφά» την ανάπτυξη του υπόλοιπου κόσμου

Τραμπ: Δεν είναι βιώσιμοι δασμοί 100% στην Κίνα

Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδηλώνουν κατά των αυταρχικών πολιτικών Τραμπ

Η Ρωσία καταργεί τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο