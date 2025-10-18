Γερμανία-Toυρκία: «Πολύτιμος θησαυρός» οι διμερείς σχέσεις

Το νέο στίγμα των αναβαθμισμένων, στρατηγικής σημασίας γερμανοτουρκικών σχέσεων έδωσε η συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μετά τη συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα.

Ο Χακάν Φιντάν ξεκίνησε τις δηλώσεις του στον Τύπο ανακοινώνοντας μάλιστα ότι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί σύντομα την Τουρκία για να συναντήσει τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι οι προετοιμασίες για την επίσκεψη έχουν ήδη ξεκινήσει. «Αναμένουμε από την ΕΕ να αφήσει στην άκρη την προκατειλημμένη στάση της, που περιορίζεται στους στενούς πολιτικούς υπολογισμούς ορισμένων χωρών», ανέφερε ο Χακάν Φιντάν.

«Ως δύο σύμμαχοι αποδίδουμε σημασία στη στενή συνεργασία με τις χώρες μας σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Συζητήσαμε την αναβίωση του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Τα ζητήματα των θεωρήσεων δεν έχουν επιλυθεί. Θεωρούμε τα βήματα διευκόλυνσης που έλαβε η Γερμανία πολύτιμα».

Στόχος: SAFE

«Η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας μας στον μηχανισμό SAFE και η ανάπτυξη κοινών έργων είναι επίσης κρίσιμης σημασίας», τόνισε ο Χακάν Φιντάν, σκιαγραφώντας το περίγραμμα των επόμενων τουρκικών κινήσεων σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, παρά τις ελληνικές και κυπριακές ενστάσεις και την απειλή βέτο.

«Εκτός από τις σχέσεις με την ΕΕ και τις διμερείς σχέσεις, συζητήσαμε επίσης περιφερειακά ζητήματα. Η Γάζα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Και οι δύο πλευρές επιβεβαιώσαμε τη συνέχεια της εκεχειρίας στη Γάζα, την αδιάλειπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Συζητήσαμε ότι η λύση δύο κρατών θα ήταν ένα βήμα προς τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Συμφωνούμε επίσης ότι τα απαραίτητα βήματα δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο», τόνισε.

Γάζα: «Η Τουρκία έχει κάνει το καθήκον της»

«Η Τουρκία έχει κάνει το καθήκον της για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και είναι έτοιμη να κάνει ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Ο πρόεδρός μας είναι ιδιαίτερα αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι η Τουρκία θα αναλάβει ενεργό ρόλο στην ομάδα κρούσης, στο συμβούλιο ειρήνης και στους διεθνείς μηχανισμούς συνεργασίας που έχουν συσταθεί σ' αυτό το πλαίσιο. (...) Η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί μια ανάσα καθαρού αέρα για τη Γάζα και μια ελπίδα για την Παλαιστίνη. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά τα κατασκευαστικά έργα για την ανοικοδόμηση της Γάζας», υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν, διαμηνύοντας έτσι ότι η Άγκυρα παίζει κομβικό ρόλο για την ασφάλεια και ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε: «Απώτερος στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε τη λύση των δύο κρατών και να δημιουργήσουμε μια Μέση Ανατολή όπου θα επικρατούν η ειρήνη και η ευημερία παρ' όλα τα βάσανα.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων τέθηκε επίσης στο τραπέζι και η κατάσταση στη Συρία. «Παρακολουθούμε στενά τις συνομιλίες της συριακής κυβέρνησης με τις SDF. Αναμένουμε ότι αυτή η ενσωμάτωση θα συμβάλει απτά στην ασφάλεια της χώρας, στις προσδοκίες του κοινού και στην οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επιτραπεί στη συριακή κυβέρνηση να διατηρήσει τον έλεγχο της βορειοανατολικής περιοχής της χώρας και των φυσικών της πόρων».

Ως προς το Ουκρανικό ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διεργασίες με στόχο τη μακροπρόθεση ειρήνη και σταθερότητα στην Ουκρανία -διεργασίες στις οποίες συμμετέχει ενεργά επίσης η Τουρκία.

«Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ο τερματισμός του πολέμου και η πρόληψη της εξάπλωσης της σύγκρουσης στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές είναι ύψιστης σημασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή όχι μόνο και οι δύο πλευρές, αλλά και οι ευρωπαϊκές, παγκόσμιες και διεθνείς οικονομίες βρίσκονται τώρα σε μειονεκτική θέση. Κι εμείς έχουμε υποστεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, ιδίως την ενεργειακή κρίση».

Ταυτόχρονα, υπήρξαν και αναφορές στη σημερινή συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι από τον Χακάν Φιντάν: «Φέραμε τη Ρωσία και την Ουκρανία σε επαφή τρεις φορές και, χάρη σ' αυτό, τα μέρη έχουν καλύτερη κατανόηση μεταξύ τους. Είμαστε αισιόδοξοι. Η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί».

Ως προς τις σχέσεις της Άγκυρας με τις Βρυξέλλες ανέφερε ότι «υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν» και ότι «και οι δύο πλευρές έχουν ευθύνες» Σήμερα, «μαθαίνοντας από το πρόσφατο παρελθόν μας, πρέπει να επιτύχουμε την ολοκλήρωση με μια νέα προοπτική στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ. Η βούληση του προέδρου μας είναι ακλόνητη και η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι μπορεί. Η ΕΕ πρέπει να εκφράσει τις προθέσεις της, όχι τις επιφυλάξεις της, σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας».

Βάντεφουλ: «Ισχυρός και βαθύς δεσμός»

Ο Γερμανός υπουργός Βάντεφουλ θέλησε από την πλευρά του να υπογραμμίσει από την Άγκυρα το βάθος των γερμανοτουρκικών σχέσεων, που είναι πολυεπίπεδες, στέλνοντας μηνύματα με πολλούς αποδέκτες και αποφεύγοντας ευθείες αναφορές. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένας ισχυρός και βαθύς δεσμός μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Πρόκειται για άρρηκτους ανθρώπινους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι άρρηκτοι ανθρώπινοι δεσμοί μας αποτελούν πολύτιμο θησαυρό. Μας ενθαρρύνουν να εντείνουμε τις πολιτικές μας σχέσεις».

Ο Βαντεφούλ τόνισε επίσης τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα: «Επιτέλους βρήκαμε ανακούφιση στη Μέση Ανατολή. Τα όπλα έχουν κατατεθεί, οι όμηροι έχουν απελευθερωθεί. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο έργο. Ανάψαμε ένα φως. Θέλουμε αυτό το φως να συνεχιστεί, ώστε ο λαός της Γάζας να μπορεί να ζει με ασφάλεια. Οι βασικές ανάγκες πρέπει να καλυφθούν στην περιοχή το συντομότερο δυνατό».

Ως προς την Ουκρανία και εξελίξεις των τελευταίων ωρών ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συμφωνία αφορά το μέλλον της και ως προς αυτό και η Τουρκία έχει κρίσιμο ρόλο. «Δεν πρέπει να υπάρξει καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε στην Άγκυρα, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν προσεχώς στη Βουδαπέστη, τονίζοντας ότι: «Η Ουκρανία θα επιμείνει σε αυτό και έχει την υποστήριξη της Γερμανίας».

Συνέντευξη Βάντεφουλ στη Hürriyet

Νωρίτερα ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε δήλωσει πολύ πιο συγκεκριμένες θέσεις ως προς το θέμα της πώλησης 40 μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία, που αποτελούν αγκάθι, και σε βαρυσήμαντη συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Hürriyet είπε ότι θα ήταν προς το συμφέρον της Γερμανίας η Τουρκία να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη με τη βοήθεια αεροσκαφών.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα μέσω της συνεργασίας. Η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην ανάπτυξη της αμυντικής ικανότητας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έχουμε αποφασίσει ότι η Τουρκία, ως σύμμαχος, μπορεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη με τη βοήθεια αεροσκαφών Eurofighter, επειδή αυτό είναι προς το συμφέρον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά δίνοντας πράσινο φως ουσιαστικά στα επίμονα τουρκικά αιτήματα.

«Η Τουρκία είναι ένας βασικός στρατηγικός εταίρος για μας εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ» ανέφερε, προσθέτοντας: «Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη». Όταν ρωτήθηκε για τις προσπάθειες της Τουρκίας και του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να τερματίσουν τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, ο Βάντεφουλ απάντησε: «Πέρα από γεωγραφικές παραμέτρους, η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός και ισχυρός παράγοντας τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν συμφωνούμε πάντα σε συγκεκριμένους ορισμούς για το τι συμβαίνει στη Γάζα, αλλά η Τουρκία και η Γερμανία εργάζονται εντατικά, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα, για να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο και να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή».

Μάλιστα προέβη και μια πιο προσωπική αξιολόγηση: «Προσωπικά εκτίμησα τον ρόλο που έπαιξε η Τουρκία, μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο, στο να πείσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο των 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ. Δεδομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο γρήγορος τερματισμός αυτής της επιθετικότητας είναι κρίσιμος και για τις δύο χώρες. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια σημαντική τοποθεσία για διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, η Τουρκία έχει σημαντική ευθύνη όσον αφορά την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας βάσει της Σύμβασης του Μοντρέ».

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE