Με $3 δισ. μπαίνει στην ινδική RBL η Emirates NBD Bank

Η Emirates NBD Bank θα επενδύσει έως και 3,05 δισεκατομμύρια δολάρια στην ινδική ιδιωτική τράπεζα RBL Bank, υπογραμμίζοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ινδίας.

Η τράπεζα με έδρα το Ντουμπάι θα κατέχει περίπου το 60% της RBL Bank μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η RBL Bank θα εκδώσει έως και 959 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 280 ρουπίες (3,18 δολάρια) η καθεμία, που αντιπροσωπεύουν έκπτωση 6,5% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Ξένοι επενδυτές έλκονται από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ινδίας λόγω της ισχυρής ανάπτυξής του, η οποία οφείλεται στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στον μεγάλο πληθυσμό που δεν διαθέτει επαρκείς τραπεζικές υπηρεσίες. Ο τομέας προσφέρει ευκαιρίες στις ψηφιακές πληρωμές, τη διαχείριση πλούτου, τις ασφάλειες και το fintech, με δυνατότητες υψηλών αποδόσεων και ανάπτυξης.

Οι μετοχές της RBL έχουν σημειώσει άνοδο σχεδόν 90% φέτος, σε σύγκριση με την αύξηση 13% του ευρύτερου τραπεζικού δείκτη, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται σε 2,09 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Emirates NBD, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με βάση το ενεργητικό, έχουν σημειώσει άνοδο έως και 25% φέτος στις συναλλαγές του Ντουμπάι.

Η συμφωνία υπόκειται σε εγκρίσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής Reserve Bank of India.

Προ ημερών, η International Holding, η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, απέκτησε το 43,5% των μετοχών της μεγάλης ινδικής σκιώδους τράπεζας Sammaan Capital έναντι σχεδόν 1 δισ. δολαρίων.