Τραμπ: Κατέστρεψα μεγάλο υποβρύχιο με ναρκωτικά στην Καραϊβική

Τέσσερις «ναρκοτρομοκράτες» επέβαιναν στο υποβρύχιο. Οι δύο σκοτώθηκαν και οι δύο που επέζησαν μεταφέρονται στις χώρες τους.

Τραμπ: Κατέστρεψα μεγάλο υποβρύχιο με ναρκωτικά στην Καραϊβική

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2025 - 22:33

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δύο «ναρκοτρομοκράτες» που επέζησαν αμερικανικού πλήγματος κατά «υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά» μεταφέρονται στις χώρες καταγωγής τους, το Εκουαδόρ και την Κολομβία.

«Ηταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ που κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολύ γνωστού διαύλου. Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος ήταν φορτωμένο κυρίως με φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Τέσσερις «ναρκοτρομοκράτες» επέβαιναν στο υποβρύχιο, έγραψε ο Τραμπ. Οι δύο σκοτώθηκαν και οι δύο που επέζησαν μεταφέρονται στις χώρες τους «για να τεθούν υπό κράτηση και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

