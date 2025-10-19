Νέα κέρδη της Ρωσίας στο πολεμικό μέτωπο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας απώθησαν τις ουκρανικές δυνάμεις από τους οικισμούς Τσουνίσινιε στην περιοχή του Ντονέτσκ και Πολτάβκα στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης ένα αμερικανικής κατασκευής σύστημα εκτοξευτή πυραύλων Himars στην περιοχή Τσερνίχοφ της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο «Iskander-M», ανέφερε το υπουργείο.

Από την άλλη, ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) επιτέθηκαν σε μονάδα φυσικού αερίου στην περιοχή Ορενμπούργκ της Ρωσίας, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης, προκαλώντας πυρκαγιά σε ένα τμήμα του, την οποία επιχειρούν να σβήσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Ο Σόλντσεφ είχε αναφέρει και πρόσφατα πως ουκρανικά drones είχαν προσπαθήσει να επιτεθούν σε βιομηχανική εγκατάσταση, την οποία δεν είχε διευκρινίσει, στη ρωσική πόλη Ορσκ, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια κι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να διαταράξει τον εφοδιασμό σε βενζίνη και να στερήσει χρηματοδότηση από τη Μόσχα.

