Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, παραβιάζεται η εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοαποδίδουν ευθύνες με για παραβιάσεις της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στον θύλακα.

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία. Οι Ισραηλινοί κάνουν λόγο για επίθεση από ενόπλους κατά στρατευμάτων τους στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι μαχητές της Χαμάς πραγματοποίησαν «πολλαπλές επιθέσεις» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την ουδέτερη ζώνη της «κίτρινης γραμμής» και σε απάντηση προχώρησε σε αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή. Εκανε αναφορά σε ρίψη αυτοπροωθούμενης ρουκέτας και σε πυρά από ελεύθερο σκοπευτή.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας.

Αξιωματούχοι της Χαμάς, ωστόσο, δηλώνουν ότι η οργάνωση παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία εκεχειρίας και ότι δεν έχει γνώση όσων συμβαίνουν στη Ράφα, η επικοινωνία με την οποία έχει διακοπεί από τον προηγούμενο Μάρτιο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «αρκετοί τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στη Ράφα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ήδη από την Παρασκευή. Πρόσθεσε ότι έπληξε μια άλλη ομάδα «τρομοκρατών» που πλησίαζε στρατεύματα στη Χαν Γιουνίς, ενώ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί για την «εξάλειψη των άμεσων απειλών».

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό 143 άλλων.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των σημερινών ισραηλινών πληγμάτων, της σοβαρότερης δοκιμασίας της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται εδώ και μέρες ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφας θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Εξάλλου, το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την επιστροφή των ομήρων.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει απελευθερώσει και τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων σε σύνολο 28. Ωστόσο, δηλώνει ότι χρειάζεται προσπάθεια και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τα πτώματα που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω τα ερείπια.