Εκλάπησαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, μόλις άνοιξαν οι πύλες του μουσείου. Πώς έδρασαν οι ληστές με τον γερανό και πώς έγιναν καπνός μαζί με τη λεία τους μέσα σε 7 λεπτά.

Εκλάπησαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου

Δημοσιεύθηκε: 19 Οκτωβρίου 2025 - 13:47

Τελ. Ενημ.: 19 Οκτωβρίου 2025 - 13:59

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, μόλις άνοιξε το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, ανακοίνωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού στο X, ενώ το μουσείο ανακοίνωσε ότι κλείνει για «έκτακτους λόγους».

Η λεία των δραστών που διέφυγαν είναι κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομιάς και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ληστές, «τρεις ή τέσσερις» στον αριθμό, έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

Εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλωνας». Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα.

 

«Ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί μόλις άνοιξε το μουσείο του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η υπουργός Ρασιντά Ντατί.

Το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Ο αριθμός τους ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια το 2024.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

