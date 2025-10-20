H Kering αποχωρεί από τα καλλυντικά, deal 4 δισ. με LOréal

Η Kering συμφώνησε να πουλήσει το τμήμα καλλυντικών της στη L'Oréal, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συμμαχίας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Luca de Meo να επιδιώκει να αναστρέψει την τύχη του γαλλικού κολοσσού πολυτελών προϊόντων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ιδιοκτήτρια εταιρεία εμπορικών σημάτων μόδας, συμπεριλαμβανομένου του Gucci, δήλωσε ότι η συμφωνία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν και οι δύο εταιρείες την Κυριακή το βράδυ.

Η συμφωνία εκτιμάται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Kering ξεκίνησε το τμήμα ομορφιάς της το 2023. Εξαγόρασε την ίδια χρονιά την εταιρεία αρωμάτων υψηλής ποιότητας Creed για περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με σκοπό να δημιουργήσει πλατφόρμα ομορφιάς, αλλά από τότε αντιμετωπίζει πιο επείγοντα ζητήματα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η L'Oréal, η μεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών και ομορφιάς στον κόσμο, θα προσθέσει την Creed στο χαρτοφυλάκιό της.