Αργεί η ανάκαμψη στην κατασκευαστική δραστηριότητα ευρωζώνης

Η ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε στο 0,1% τον Αύγουστο, με μικτές επιδόσεις στις μεγαλύτερες οικονομίες.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 13:23

Η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, μειωμένη σε σχέση με την αύξηση 0,7% του Ιουλίου.

Η παραγωγή μειώθηκε στα πρότζεκτ πολιτικών μηχανικών (2,6% έναντι 3,6% τον Ιούλιο) και στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (2% έναντι 2,5%). Επιπλέον, η παραγωγή στην κατασκευή κτιρίων έπεσε ταχύτερα (-3,8% έναντι -2,6%).

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, η κατασκευαστική δραστηριότητα μειώθηκε στη Γερμανία (-1,1% έναντι -1,4%), τη Γαλλία (-1,3% έναντι -1,7%) και την Ισπανία (-1,4% έναντι -3,8%), αλλά αυξήθηκε στην Ιταλία (4% έναντι 5,4%). Σε μηνιαία βάση, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,1%, μετά από άνοδο 0,5% τον Ιούλιο.

