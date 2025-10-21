#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές - Μια ανάσα από τις 50.000 μονάδες ο Nikkei

Τα mega deals της Oracle με στόχο για έσοδα $225 δισ. έως το 2030

Οι νέες συμβάσεις ύψους 65 δισ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο. Πώς τοποθετήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Clay Magouyrk, για τη συμφωνία με τη Meta.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 08:52

Έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις υπηρεσίες cloud αναμένει έως το τέλος της δεκαετίας η Oracle. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters ο τεχνολογικός κολοσσός εκτιμά ότι τα έσοδα από υποδομές cloud θα αυξηθούν στα 166 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2030, ενώ θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% των συνολικών πωλήσεων μέχρι τότε.

Οι οικονομικές προβλέψεις για το 2030

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, ο διευθύνων σύμβουλος της Oracle, Clay Magouyrk, παρουσίασε τις προβλέψεις για τις υποδομές cloud κατά τη διάρκεια συνάντησης  με οικονομικούς αναλυτές. Από την πλευρά του ο οικονομικός διευθυντής της Oracle, Dough Kehring, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει συνολικά έσοδα 225 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη 21 δολαρίων ανά μετοχή μέχρι το οικονομικό έτος 2030.

Όσον αφορά το τελευταίο τρίμηνο, η Oracle ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το cloud αυξήθηκαν κατά 28% και έφτασαν τα 7,2 δισ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές ανέμεναν συνολικές πωλήσεις ύψους 198,4 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη 18,92 δολαρίων ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2030.

Τα deals με τεχνολογικούς κολοσσούς

Μόλις τον προηγούμενο μήνα η Oracle ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι έχει συγκεντρώσει παραγγελίες αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές, ενώ συνεργάζεται με την OpenAI, σε ένα έργο αξίας 500 δισ. δολαρίων που θα περιλαμβάνει πέντε νέα data centers.

Ο Magouyrk δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια περιόδου 30 ημερών κατά το προηγούμενο τρίμηνο, η Oracle Cloud Infrastructure, η μονάδα cloud της εταιρείας, είχε προχωρήσει σε συμβάσεις ύψους 65 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας ύψους 20 δισ. δολαρίων με τη Meta Platforms.  Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Magouyrk ανέφερε ότι οι νέες συμβάσεις ύψους 65 δισ. δολαρίων προήλθαν από πελάτες εκτός της OpenAI.

«Ξέρω ότι κάποιοι αναρωτιούνται: "Είναι μόνο η OpenAI;" Η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε την OpenAI έναν εξαιρετικό πελάτη, αλλά έχουμε πολλούς πελάτες», σχολίασε ο Magouyrk. «Πρόκειται κυριολεκτικά για επτά συμφωνίες, τέσσερις πελάτες, όλοι εκτός της OpenAI», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το CNBC γράφει ότι ο Magouyrk δήλωσε ότι η Meta ήταν ένας από τους τέσσερις πελάτες. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι η συμφωνία με τη Meta έρχεται σε μια περίοδο που οι τεχνολογικές εταιρείες προχωρούν σε μεγάλες δαπάνες σε υποδομές προκειμένου να στηρίξουν τα projects της Τεχνητής Νοημοσύνης που «τρέχουν». Για παράδειγμα, τον Ιούλιο η Meta ανακοίνωσε ότι αναμένει να διαθέσει μεταξύ 66 και 72 δισ. δολαρίων φέτος σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Όπως τονίζει το CNBC, τα τελευταία χρόνια, η Oracle έχει επεκτείνει το τμήμα υποδομών cloud το οποίο  έχει φτάσει ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Amazon και η Google.

Σε γενικές γραμμές, η Goldman Sachs Research προβλέπει ότι οι πωλήσεις στον τομέα του cloud computing αναμένεται να αυξηθούν στα 2 τρισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, το Fortune Business Insights εκτιμά ότι αγορά του cloud computing θα φτάσει τα 2,29 τρισ. δολάρια έως το 2032.

