FT: Πρόσωπο της χρονιάς ο επικεφαλής της Nvidia

Τον Φεβρουάριο, την ημέρα των γενεθλίων του, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, και η σύζυγός του γιόρταζαν στο σπίτι τους με τούρτα, όταν ο Huang παρατήρησε αρκετές αναπάντητες κλήσεις από έναν άγνωστο αριθμό.

Ο επικεφαλής της τεχνολογικής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν έτοιμος να τις αγνοήσει, όταν το τηλέφωνό του χτύπησε ξανά. «Γεια σου, Jensen: Είμαι ο Πρόεδρος Τραμπ», είπε η φωνή.

Αρχικά σκέφτηκε ότι ήταν φάρσα: «Είπα: "Αλήθεια, είστε ο Πρόεδρος Τραμπ;"», λέει σε συνέντευξή του στους Financial Times. Η αυθόρμητη κλήση μετατράπηκε σε μια συνομιλία 45 λεπτών.

Για έναν διευθυντή τεχνολογίας που για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ήταν σχεδόν άγνωστος έξω από τη Silicon Valley, όπου τα τσιπ της Nvidia δεν θεωρούνταν καν μέρος της τεχνολογικής επικρατούσας τάσης, η κλήση σηματοδότησε την αρχή μιας ασυνήθιστης σχέσης μεταξύ του Τραμπ και του αυτοδημιούργητου διευθυντή, ο οποίος είναι γιος Ταϊβανέζων μεταναστών.

Η είσοδος του Huang στα κέντρα εξουσίας απέδωσε καρπούς αυτή την εβδομάδα με την ανακοίνωση ότι θα επιτραπεί και πάλι στην Nvidia να πουλάει προηγμένα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, κάτι στο οποίο αντιτάχθηκαν πολλοί από τους υπεύθυνους της εθνικής ασφάλειας.

Τα τσιπ ήταν για πολύ καιρό τα παραμελημένα παιδιά του ψηφιακού κόσμου, καθώς αγνοούνταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ των συσκευών που τροφοδοτούσαν και των υπηρεσιών που λειτουργούσαν σε αυτές. Φέτος, όμως, αναδείχθηκαν ως η κινητήρια δύναμη πίσω από την τρέλα για την τεχνητή νοημοσύνη που σαρώνει τον επιχειρηματικό και τον χρηματοοικονομικό κόσμο.

Η FT ανακηρύσσει τον Huang ως πρόσωπο της χρονιάς λόγω του ρόλου που έχει διαδραματίσει σε αυτή τη μεταμόρφωση.

Ο Huang βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο ιδιωτικός τομέας - ενός προγράμματος που έχει στηρίξει την αμερικανική οικονομία και έχει συντηρήσει την άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς. Επίσης, έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην υιοθέτηση μιας τεχνολογίας που έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει ολόκληρους κλάδους.

Η Nvidia είναι πλέον η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο και, σε κάποιο στάδιο κατά τη διάρκεια του έτους, έγινε η πρώτη με κεφαλαιοποίηση άνω των 5 τρισ. δολαρίων (την Πέμπτη ήταν στα 4,4 τρισ. δολάρια). Ο ίδιος ο Huang αναμένεται να κλείσει το 2025 με καθαρή περιουσία άνω των 160 δισ. δολαρίων, κατατάσσοντάς τον στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.