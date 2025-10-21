Συμφωνίες για μεταφορά μεταναστών κλείνουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Μπελίζ υπέγραψαν χθες Δευτέρα συμφωνία που προβλέπει πως το μικρό κράτος της κεντρικής Αμερικής θα φιλοξενεί προσωρινά μετανάστες που ζητούν άσυλο από τις αμερικανικές αρχές, ανακοίνωσαν οι δυο κυβερνήσεις.

Η κυβέρνηση του Μπελίζ ανέφερε μέσω Facebook ότι έκλεισε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση που ορίζει ότι αιτούντες άσυλο στις ΗΠΑ θα μπορούν να στέλνονται προσωρινά σε αυτή την «ασφαλή τρίτη χώρα» όσο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων τους.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί «σημαντικό βήμα για να τερματιστεί η παράνομη μετανάστευση, να καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις του συστήματος ασύλου του έθνους μας και να ενισχυθεί η κοινή δέσμευσή μας να ξεπεράσουμε μαζί τις προκλήσεις στο ημισφαίριό μας», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τη συμφωνία, με διάρκεια δυο ετών, υπέγραψαν στο Μπελίζ Φράνσις Φονσέκα, υπουργός Εξωτερικών της χώρας, και η Κάθριν Μπίμερ, η επιτετραμμένη της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα Μπελμόπαν.

Το κείμενο, οι λεπτομέρειες του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, μένει να εγκριθεί από τη Γερουσία του κράτους της κεντρικής Αμερικής.

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εκστρατεία απελάσεων μεταναστών και διαπραγματεύτηκε εξαιρετικά αμφιλεγόμενες συμφωνίες για την μεταφορά τους σε τρίτες χώρες, από το Ελ Σαλβαδόρ ως την Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και τη Ρουάντα.

Ήδη, ο Παναμάς, η Κόστα Ρίκα, η Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ συναίνεσαν να υποδέχονται αιτούντες άσυλο ή/και μετανάστες που απελαύνουν οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο παρόμοιων συμφωνιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP