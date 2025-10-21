#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισχυρή αύξηση πωλήσεων χάρη στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ποτών χωρίς ζάχαρη και τις μικρότερες συσκευασίες.

Η Coca-Cola «διψάει» για κέρδη, αυξήθηκαν 6% οι πωλήσεις

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 15:36

Η Coca-Cola ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street - ένα σημάδι ότι οι καταναλωτές αγοράζουν τα ποτά της εταιρείας παρά τις υψηλότερες τιμές.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Coca-Cola, με έδρα την Ατλάντα, ανέφερε οργανική αύξηση εσόδων 6%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Coca-Cola κερδίζει τους καταναλωτές με το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ποτών της, που περιλαμβάνει αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, αθλητικά ποτά και νερό. Οι μικρότερες φιάλες και κουτάκια συμβάλλουν επίσης στην αύξηση των πωλήσεων, καθώς ο ανταγωνισμός στα είδη διατροφής εντείνεται και το κόστος ζωής αυξάνεται.

Οι μετοχές της Coca-Cola αυξήθηκαν κατά 2,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Η μετοχή έχει κερδίσει σχεδόν 10% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, σε σύγκριση με την αύξηση σχεδόν 15% του δείκτη S&P 500.

