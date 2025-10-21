Η Coca-Cola «διψάει» για κέρδη, αυξήθηκαν 6% οι πωλήσεις

Η Coca-Cola ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street - ένα σημάδι ότι οι καταναλωτές αγοράζουν τα ποτά της εταιρείας παρά τις υψηλότερες τιμές.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Coca-Cola, με έδρα την Ατλάντα, ανέφερε οργανική αύξηση εσόδων 6%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Coca-Cola κερδίζει τους καταναλωτές με το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ποτών της, που περιλαμβάνει αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, αθλητικά ποτά και νερό. Οι μικρότερες φιάλες και κουτάκια συμβάλλουν επίσης στην αύξηση των πωλήσεων, καθώς ο ανταγωνισμός στα είδη διατροφής εντείνεται και το κόστος ζωής αυξάνεται.

Οι μετοχές της Coca-Cola αυξήθηκαν κατά 2,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Η μετοχή έχει κερδίσει σχεδόν 10% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, σε σύγκριση με την αύξηση σχεδόν 15% του δείκτη S&P 500.