Εσπασε ρεκόρ ο CAC 40 κόντρα στην πολιτική καταιγίδα

Οι γαλλικές μετοχές έσπασαν νέο ρεκόρ, με τον δείκτη CAC 40 να ξεπερνά τα επίπεδα του περσινού Μαΐου. Τα ισχυρά εταιρικά κέρδη αντιστάθμισαν τις πολιτικές ανησυχίες και την υποβάθμιση από S&P.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 15:12

Πάνω από το ρεκόρ κλεισίματος του Μαΐου 2024 ανήλθαν οι γαλλικές μετοχές, καθώς τα ισχυρά εταιρικά κέρδη αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για την πολιτική αναταραχή της χώρας και τις προοπτικές της πιστοληπτικής της ικανότητας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι σημείωσε άνοδο έως και 0,4% στις 8240,92 μονάδες σήμερα Τρίτη, ξεπερνώντας το υψηλό κλείσιμο που είχε σημειωθεί πριν ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκλονίσει τις αγορές ανακοινώνοντας πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στα μέσα του 2024.

Ο δείκτης αναφοράς έλαβε ώθηση την περασμένη εβδομάδα, αφού ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ξεπέρασε το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο και επέζησε από δύο ψηφοφορίες μομφής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό της χώρας.

Η ισχυρή έναρξη της περιόδου των κερδών επισκίασε επίσης την απόφαση του S&P να μειώσει την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας.

 

