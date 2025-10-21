#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοψήφισμα για το συνταξιοδοτικό σκέφτονται Μακρόν-Λεκορνί

«Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών είτε και πριν απ' αυτές, μέσω δημοψηφίσματος», είπε ο Γάλλος πρωθυπουργός για το θέμα που ταλανίζει τη γαλλική κοινωνία επί διετία.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 18:12

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2023, χωρίς να ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση. Την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί (φωτ.) ανέστειλε την εφαρμογή της, ώστε να κερδίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού κόμματος και να μην καταψηφιστεί η κυβέρνησή του κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Μετά τη δήλωση του Μακρόν, ο Λεκορνί είπε στην Εθνοσυνέλευση: «Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν από αυτές, μέσω δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».

