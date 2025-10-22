Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη ετοιμάζεται για pause στην παραγωγή

Για διακοπές στην παραγωγή της εντός των επόμενων ημερών προετοιμάζεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω των περιορισμών της Κίνας στις εξαγωγές ημιαγωγών που κατασκευάζει η Nexperia, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Οι ελλείψεις τσιπ πιθανόν θα πλήξουν βασικούς προμηθευτές μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ η επίπτωση θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρο τον τομέα μέσα σε δέκα με είκοσι ημέρες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, γράφει το πρακτορείο.

Σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας VDA, Hildegard Müller, τονίζει πως «Η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικούς περιορισμούς στην παραγωγή, ενδεχομένως ακόμη και σε διακοπή της παραγωγής στο εγγύς μέλλον».

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, το Πεκίνο έχει απαγορεύσει στην Nexperia - μια ολλανδική εταιρεία κατασκευής τσιπ που ανήκει στην κινεζική Wingtech Technology Co. - να εξάγει προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσιά της στην Κίνα. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να πάρει τον έλεγχο της εταιρείας, στο πλαίσιο έκτακτων νόμων που αποσκοπούν στην προστασία της στρατηγικής παραγωγής.

Ήδη οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι προμηθευτές τους πραγματοποιούν έκτακτες συσκέψεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, όμως προειδοποιούν ότι η εύρεση και πιστοποίηση εξαρτημάτων ως αντικατάσταση θα χρειαστεί μήνες, όχι μέρες.

Οι επιπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν πέρα από την Ευρώπη, με τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να εκτίθενται επίσης μέσω μικρότερων κατασκευαστών εξαρτημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών που βασίζονται σε τσιπ της Nexperia, ανέφεραν οι πηγές στο Bloomberg. Δυο από τις πηγές σημείωσαν πως η βιομηχανία αιφνιδιάστηκε από την κίνηση της ολλανδικής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο της Nexperia μετά από πίεση από την Ουάσιγκτον.