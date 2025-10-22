#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν Τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα

Αναφορές για διαφωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον αρχηγό των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο αφοπλισμός της Χαμάς προηγείται οποιασδήποτε συζήτησης, είπε.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 16:42

Δεν θα πατήσουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, ξεκαθαρίζει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησής του με τον αρχηγό των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει καμία διαφωνία», λέει το γραφείο του πρωθυπουργού στους Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή».

Το Sky News Arabia ανέφερε ότι στη συνάντηση ο Νετανιάχου απέρριψε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή.

Επίσης, ο Νετανιάχου «απέρριψε πλήρως» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύτηκαν από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που θα επιχειρούν στη Γάζα», λέει η παλαιστινιακή πηγή.

 

