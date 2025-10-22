#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στήριξη Λαγκάρντ στην πρόταση Μερτς για ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο

Αν πράγματι θέλουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και να εφαρμόσουμε την ίδια λογική στις κεφαλαιαγορές, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 21:17

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, εξέφρασε τη στήριξή της στην έκκληση του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για μια ενιαία ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, προκειμένου να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές εισαγωγές στο χρηματιστήριο και η οικονομική ανάπτυξη.

«Αν πράγματι θέλουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και να εφαρμόσουμε την ίδια λογική, και πιο γρήγορα, στις κεφαλαιαγορές: ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, έναν ενιαίο εποπτικό φορέα και ενοποίηση των χρηματιστηρίων», δήλωσε σε συνέδριο.

«Γι’ αυτό και καλωσορίζω ιδιαίτερα τις δηλώσεις και τα σχόλια του Καγκελάριου Μερτς υπέρ αυτής της κατεύθυνσης» τόνισε σύμφωνα με το Reuters η κα. Λαγκάρντ.

