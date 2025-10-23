Κυρώσεις ΗΠΑ στους ρωσικούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, με στόχο να «αποδυναμώσουν» το πολεμικό ταμείο του Βλαντίμιρ Πούτιν και να στηρίξουν την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει άμεσα κόστη στη Ρωσία για τον πόλεμο.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. «Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου».

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα. «Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια και να τηρήσουν τις κυρώσεις αυτές», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της απόφασης, κυρώσεις επιβάλλονται επίσης σε σειρά θυγατρικών εταιρειών με έδρα τη Ρωσία που ανήκουν κατά πλειοψηφία στις Rosneft και Lukoil, γεγονός που ενδέχεται να τις αποκλείσει από κάθε συναλλαγή σε δολάρια ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε κυρώσεις εις βάρος των δύο ενεργειακών κολοσσών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να ανακοινώσει το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο περιλαμβάνει και απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 4%, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι το μέτρο θα περιορίσει τις ρωσικές εξαγωγές προς την παγκόσμια αγορά. «Αυτό θα περιπλέξει περαιτέρω τις εξαγωγές πετρελαίου από τις ρωσικές εταιρείες, κάτι που ήδη είχαμε αρχίσει να παρατηρούμε μετά τις βρετανικές κυρώσεις», δήλωσε η Αμρίτα Σεν της Energy Aspects.

Η Σεν πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις ενδέχεται να ωθήσουν αγοραστές από την Κίνα και την Ινδία να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου — κάτι που ο Τραμπ έχει απαιτήσει.

Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιβάλει κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές Gazprom Neft και Surgutneftegas, αλλά είχε αποφύγει να επεκτείνει τα μέτρα στις Rosneft και Lukoil, λόγω ανησυχιών ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, θυμίζουν οι Financial Times.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης από την κυβέρνηση Τραμπ σημαίνει ότι πλέον οι τέσσερις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση προς τον Πούτιν για τη συνέχιση του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον το τέταρτο έτος του. «Κάθε φορά που μιλώ με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη από το Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς για την απόφαση επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα, ο Τραμπ απάντησε: «Απλώς ένιωσα ότι είχε έρθει η στιγμή».

«Πρόκειται για τεράστιες κυρώσεις», δήλωσε ο πρόεδρος. «Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να διαρκέσουν πολύ. Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί».

Ο Τραμπ έχει καλέσει τους συμμάχους της Ευρώπης, καθώς και χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας — μιας κρίσιμης πηγής εσόδων για το Κρεμλίνο.

Τον Αύγουστο, ανακοίνωσε την επιβολή πρόσθετου δασμού 25% στις εισαγωγές από το Νέο Δελχί, έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να εκδώσουν εξαίρεση για το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Σερβίας, το οποίο ανήκει στη Ρωσία, επιτρέποντας έτσι να τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις της εποχής Μπάιντεν.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη της περασμένης εβδομάδας, μετά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, τις επόμενες εβδομάδες.

Η προγραμματισμένη σύνοδος ακυρώθηκε πέντε ημέρες αργότερα, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ.