Για ρωσικό «σοκ» σε 3-4 χρόνια προετοιμάζεται η Γαλλία

Ο νέος αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Γαλλίας (φωτ.) επιδιώκει να προετοιμάσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του για ένα ρωσικό «σοκ» τα επόμενα χρόνια, μεταδίδει το Politico.

«Η Ρωσία (...) μπορεί να μπει στον πειρασμό να συνεχίσει τον πόλεμο στην ήπειρό μας», δήλωσε ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν στην γαλλική Εθνοσυνέλευση χθες, Τετάρτη. «Η πρώτη εντολή που έχω δώσει στις ένοπλες δυνάμεις μας είναι να είναι έτοιμες σε τρία ή τέσσερα χρόνια για ένα σοκ» που θα μπορούσε να δοκιμάσει την ετοιμότητά τους. Άλλωστε, όπως είπε, η Ευρώπη δοκιμάζεται ήδη από υβριδικές επιθέσεις οι οποίες στο μέλλον θα μπορούσαν να γίνουν πιο βίαιες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς κατά καιρούς, κορυφαίοι αξιωματούχοι από χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί στη Συμμαχία τα επόμενα χρόνια, και συγκεκριμένα μεταξύ 2027 και 2030. Στο πλαίσιο αυτό την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν παρουσίασε έναν «Οδικό Χάρτη Ετοιμότητας για την Άμυνα - Preserving Peace 2030», ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Ωστόσο οι Γάλλοι υπήρξαν παραδοσιακά περισσότερο απρόθυμοι να μιλήσουν ανοιχτά και μάλιστα με χρονοδιαγράμματα για την πιθανότητα μιας ρωσικής επίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ. Τους τελευταίους μήνες όμως, το Παρίσι έχει σκληρύνει τη ρητορική του απέναντι στην Μόσχα, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να υποστηρίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται «σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία».

Το να υποθέσουμε ότι η εισβολή στην Ουκρανία το 2022 θα είναι η τελευταία ρωσική επίθεση στην ήπειρο, είναι σαν να αγνοούμε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι κοινωνίες μας, σύμφωνα με τον Μάντον. «Οι Ρώσοι αναδιοργανώνονται με έναν στόχο: να αντιμετωπίσουν το ΝΑΤΟ».

Τέλος ο επικεφαλής του γαλλικού επιτελείου στρατού εξήγησε ότι ο επανεξοπλισμός της χώρας του θα μπορούσε να αποτρέψει τυχόν ρωσική επίθεση. Εάν οι αντίπαλοί μας αντιληφθούν ότι προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για μια επίθεση «μπορεί να την εγκαταλείψουν. Εάν νιώσουν ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αμυνθούμε, δεν βλέπω τι θα μπορούσε να τους σταματήσει».