Ρωσία: «Απλώς δεν λειτουργούν» οι κυρώσεις της ΕΕ

Περισσότερο επηρεάζουν τις ίδιες της χώρες του ευρωπαϊκού συνασπισμού, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ, αφού η Ένωση υιοθέτησε σήμερα μια νέα δέσμη περιορισμών κατά της Μόσχας. Τα σχόλια για τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 11:47

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας λειτουργούν κυρίως εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι οι ελίτ της ΕΕ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.

Οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν επισήμως σήμερα ένα 19ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι αμερικανικές ενεργειακές κυρώσεις είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

