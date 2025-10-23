#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κίνα και Ινδία κόβουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων, κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας αναστέλλουν τις αγορές διά θαλάσσης, ενώ και τα ινδικά διυλιστήρια μειώνουν δραστικά τις εισαγωγές.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 16:54

Αναστέλλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης οι κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες, μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας, μεταδίδει το Reuters.

Η εξέλιξη ακολουθεί την απόφαση διυλιστηρίων της Ινδίας, της μεγαλύτερης αγοράστριας ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μόσχα, ώστε να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές της ινδικής πετρελαϊκής βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters.

Η απότομη πτώση στη ζήτηση πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα ασκήσει πίεση στα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και θα αναγκάσει τους κορυφαίους εισαγωγείς στον κόσμο να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες, οδηγώντας επομένως σε αύξηση των διεθνών τιμών

Οι κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil θα απέχουν από τις συναλλαγές με ρωσικό πετρέλαιο μέσω θαλάσσης τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, λόγω ανησυχίας για κυρώσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως μέσω θαλάσσης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του αγοράζεται από ανεξάρτητα διυλιστήρια.

Εν τω μεταξύ, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια είναι πιθανό να σταματήσουν τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, αλλά θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν τη συνέχιση των συναλλαγών, δήλωσαν αρκετοί traders.

Η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων, αντί να συναλλάσσονται απευθείας με αγοραστές, ανέφεραν οι traders.

Η Κίνα εισάγει επίσης περίπου 900.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγών, τα οποία καταλήγουν όλα στην PetroChina, που δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις κυρώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις.

