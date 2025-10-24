#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ευρωζώνη «επιστρέφει στο παιχνίδι», άλμα για τις επιχειρήσεις

Η Γερμανία τραβά μπροστά, αντισταθμίζοντας τη γαλλική αδυναμία. Στο πιο υψηλό από τον Μάιο του 2024 η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 11:16

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη έφτασε απροσδόκητα στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2024, καθώς η υπεραπόδοση της Γερμανίας συνέβαλε στην αντιστάθμιση της αδυναμίας της Γαλλίας.

Ο σύνθετος δείκτης διευθυντών προμηθειών που καταρτίστηκε από την S&P Global αυξήθηκε σε 52,2 τον Οκτώβριο από 51,2 τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας περαιτέρω το όριο των 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ένα σχεδόν αμετάβλητο αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται ότι ο σύνθετος δείκτης περιλαμβάνει τη δραστηριότητα και της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις αγορές, καθώς δημοσιεύονται στις αρχές του μήνα και αποκαλύπτουν με ακρίβεια τις τάσεις και τα σημεία καμπής μιας οικονομίας. Ως μέτρο της έκτασης των αλλαγών στην παραγωγή και όχι του βάθους τους, οι επιχειρηματικές έρευνες μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να αντιστοιχιστούν άμεσα με το τριμηνιαίο ΑΕΠ.

Υψηλό του 2023 για την επιχειρηματικότητα στη Γερμανία, down η Γαλλία

Αναπάντεχη άνοδο σημείωσε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2023, θέτοντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή βάση στην αρχή του τέταρτου τριμήνου.

O σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών της S&P Global αυξήθηκε από 52 σε 53,8 μονάδες, υπερβαίνοντας περαιτέρω το όριο των 50 που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πτώση στο 51,5.

Ο τομέας των υπηρεσιών ήταν η αιτία της γερμανικής έκπληξης, με τον δείκτη του να φτάνει στις 54,5 μονάδες. Η απόδοση της Γερμανίας έρχεται σε αντίθεση με αυτήν της Γαλλίας, της οποίας ο σύνθετος δείκτης PMI εξέπληξε τους αναλυτές, σημειώνοντας πτώση για 14ο μήνα.

German Private-Sector Activity Unexpectedly Increases

 Source: S&P Global 

με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg

