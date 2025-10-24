Λούλα: Επιδιώκει συνάντηση με Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Μαλαισία αυτό το Σαββατοκύριακο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Συνδέσμου Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), μεταδίδει το Bloomberg.

Τη συνάντηση επιδιώκει ο Λούλα, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ να άρει αφενός τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα βραζιλιάνικα προϊόντα, και αφετέρου τις κυρώσεις σε βάρος δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και των οικογενειών τους.

«Ενδιαφέρομαι πολύ για αυτή τη συνάντηση», δήλωσε ο Λούλα σήμερα, Παρασκευή, πριν πετάξει για τη Μαλαισία. «Είμαι πλήρως προετοιμασμένος να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Βραζιλίας και να δείξω ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην χώρα μας ήταν λάθος».

Παράλληλα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, επέκρινε την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών του Τραμπ όσον αφορά τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε σκάφη που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι το βενεζουελάνικο έδαφος θα είναι «το επόμενο» που θα πληγεί.

«Δεν λες ότι θα σκοτώσεις ανθρώπους», είπε ο Λούλα. «Πρέπει να συλλάβεις κάποιους, να τους δικάσεις, να διαπιστώσεις αν κάνουν εμπορία ανθρώπων ή όχι και στη συνέχεια να τους τιμωρήσεις σύμφωνα με το νόμο. Αυτό είναι το λιγότερο που αναμένεται από έναν αρχηγό κράτους».

Επίσης ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι άλλα πιθανά θέματα συζήτησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε κρίσιμα ορυκτά, τους κανονισμούς για τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα, καθώς και την κατάσταση στη Γάζα και την Ουκρανία.

Τέλος ο Λούλα είπε ότι εάν πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση με τον Τραμπ, οι δύο πλευρές θα μπορούν να «λένε ό,τι θέλουν, όπως θέλουν», αλλά και να «ακούν τι θέλουν και τι όχι», χωρίς βέτο».