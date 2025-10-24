#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λούλα: Επιδιώκει συνάντηση με Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN

Η σύνοδος κορυφής του Συνδέσμου Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας θα λάβει χώρα στη Μαλαισία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ποια θέματα επιδιώκει να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο ο Βραζιλιάνος ομόλογός του.

Λούλα: Επιδιώκει συνάντηση με Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 16:33

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Μαλαισία αυτό το Σαββατοκύριακο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Συνδέσμου Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), μεταδίδει το Bloomberg. 

Τη συνάντηση επιδιώκει ο Λούλα, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ να άρει αφενός τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα βραζιλιάνικα προϊόντα, και αφετέρου τις κυρώσεις σε βάρος δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και των οικογενειών τους.

«Ενδιαφέρομαι πολύ για αυτή τη συνάντηση», δήλωσε ο Λούλα σήμερα, Παρασκευή, πριν πετάξει για τη Μαλαισία. «Είμαι πλήρως προετοιμασμένος να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Βραζιλίας και να δείξω ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην χώρα μας ήταν λάθος».

Παράλληλα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, επέκρινε την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών του Τραμπ όσον αφορά τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε σκάφη που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι το βενεζουελάνικο έδαφος θα είναι «το επόμενο» που θα πληγεί.

«Δεν λες ότι θα σκοτώσεις ανθρώπους», είπε ο Λούλα. «Πρέπει να συλλάβεις κάποιους, να τους δικάσεις, να διαπιστώσεις αν κάνουν εμπορία ανθρώπων ή όχι και στη συνέχεια να τους τιμωρήσεις σύμφωνα με το νόμο. Αυτό είναι το λιγότερο που αναμένεται από έναν αρχηγό κράτους».

Επίσης ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι άλλα πιθανά θέματα συζήτησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε κρίσιμα ορυκτά, τους κανονισμούς για τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα, καθώς και την κατάσταση στη Γάζα και την Ουκρανία.

Τέλος ο Λούλα είπε ότι εάν πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση με τον Τραμπ, οι δύο πλευρές θα μπορούν να «λένε ό,τι θέλουν, όπως θέλουν», αλλά και να «ακούν τι θέλουν και τι όχι», χωρίς βέτο». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βραζιλία: Ο 80χρονος Λούλα σκοπεύει να διεκδικήσει τέταρτη προεδρική θητεία

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Λούλα

Αργεντινή: Σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα το πέσο

Ράχμαν: Η Κίνα έχει το πλεονέκτημα στον εμπορικό πόλεμο με Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο