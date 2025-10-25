Πολυτέλεια το κρέας: Η μπριζόλα ακριβαίνει, η μερίδα μικραίνει

Σε περικοπές προσωπικού, μείωση μερίδων και αύξηση τιμών προχωρούν τα εστιατόρια κρέατος (steakhouses) και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς η αύξηση του κόστους του βοείου κρέατος συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους τους.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η έλλειψη βοοειδών και η υψηλή ζήτηση από τους πελάτες που επιθυμούν να καταναλώσουν πρωτεΐνες έχουν ανεβάσει τη μέση τιμή ενός κιλού ωμού βόειου κρέατος στις πόλεις των ΗΠΑ στα 12,22 δολάρια τον Αύγουστο, μια αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι.

Οι τιμές για τα βοοειδή στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί ακόμη πιο πολύ, με άνοδο 27% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο.

Αυτό αρχίζει να επηρεάζει τα μενού των εστιατορίων. Στην αλυσίδα Hawksmoor του Ηνωμένου Βασιλείου, μια μπριζόλα rib-eye 450 γραμμαρίων κοστίζει τώρα 57 λίρες στο αρχικό της κατάστημα στο Spitalfields του Λονδίνου, από 52 λίρες το 2024. Το εστιατόριο έχει διατηρήσει την τιμή της μπριζόλας rump (από κιλότο) στις 27 λίρες, αλλά μείωσε το μέγεθος της μερίδας από 300 γραμμάρια σε 275 γραμμάρια.

Στις ΗΠΑ, ο Raj Vennam, οικονομικός διευθυντής της Darden Restaurants, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας LongHorn Steakhouse, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση του κόστους του βόειου κρέατος σημαίνει ότι οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν στα 600 καταστήματά της τους επόμενους μήνες.

«Εάν οι τιμές [του βόειου κρέατος] παραμείνουν πολύ υψηλές, αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση είναι επίσης πολύ υψηλή», δήλωσε ο Vennam σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα. «Εάν η δυναμική οδηγήσει σε ένα σημείο όπου αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με τη ζήτηση, τότε, ναι, θα αυξήσουμε τις τιμές».

Οι κτηνοτρόφοι έχουν δυσκολευτεί να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για κόκκινο κρέας, ιδίως καθώς οι ξηρασίες έχουν στεγνώσει τα βοσκοτόπια στις δυτικές και νοτιοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους κτηνοτρόφους να μειώσουν τα κοπάδια τους. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής βόειου κρέατος από την Αργεντινή, εν μέρει για να μειώσει τις τιμές.

Οι καταναλωτές, εν τω μεταξύ, φαίνεται να θέλουν όλο και περισσότερο κρέας. Περίπου το 71% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε έρευνα του Διεθνούς Συμβουλίου Πληροφοριών για τα Τρόφιμα (International Food Information Council) πέρυσι προσπαθούσαν να καταναλώνουν περισσότερες πρωτεΐνες, σε σύγκριση με το 67% το 2023 και το 59% το 2022.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών βόειου κρέατος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τα steakhouses του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία έχουν ήδη σημαντικές αυξήσεις του κόστους, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων των μισθών και της αύξησης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Η βρετανική αλυσίδα Flat Iron αύξησε φέτος την τιμή του «προσιτού» φιλέτου της από 14 σε 15 λίρες. Ο συνιδρυτής της Hawksmoor, Will Beckett, αναγνώρισε ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών του βόειου κρέατος αποτελεί «πρόβλημα», αλλά δήλωσε ότι η αλυσίδα «μετακύλησε το μικρότερο δυνατό μέρος αυτού του κόστους».

Ορισμένοι ιδιοκτήτες steakhouse φοβούνται ότι αν αυξήσουν τις τιμές, θα χάσουν πελάτες σε μια περίοδο που το βιοτικό επίπεδο έχει συμπιεστεί. Ο Mark Sansom, διευθυντής της Gaucho, δήλωσε ότι οι πελάτες στρέφονται σε πιο φθηνά κομμάτια κρέατος.