Ανοίγει το δρόμο για νέους δασμούς κατά της Κίνας ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο κύμα αναταράξεων στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς η κυβέρνησή του άνοιξε τον δρόμο για την επιβολή νέων δασμών κατά της Κίνας, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Καναδά — μία ημέρα αφότου είχε διακόψει τις συνομιλίες με τον βόρειο γείτονα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το γραφείο του εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) ξεκίνησε έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή πρόσθετων δασμών επί κινεζικών εισαγωγών — ανακοίνωση που έγινε λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του Τραμπ για διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου στην Ασία, στις οποίες περιλαμβάνεται και σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει κατά πόσο το Πεκίνο έχει τηρήσει τη συμφωνία εμπορίου που είχε συναφθεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ — έρευνα που ενέχει τον κίνδυνο να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ενόψει της συνόδου ΗΠΑ–Κίνας της επόμενης Πέμπτης, γράφουν οι Financial Times.

Η έρευνα θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε κινεζικές εισαγωγές ακόμη κι αν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους δασμούς που είχε επιβάλει φέτος στο Πεκίνο, βάσει έκτακτων εξουσιών. Το γραφείο του USTR ανέφερε ότι θα εξετάσει «κατά πόσο η Κίνα έχει εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της […] και ποια μέτρα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να ληφθούν ως απάντηση».

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στις «ψευδείς κατηγορίες» των ΗΠΑ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας με τον Σι, αλλά είναι «προετοιμασμένος» να ανταποκριθεί και σε άλλα ζητήματα.

Ο Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στη Μαλαισία το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, πριν μεταβεί τη Δευτέρα στην Ιαπωνία και αργότερα μέσα στην εβδομάδα στην Κορέα. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα υπογράψει «προοδευτικές εμπορικές συμφωνίες» στο πλαίσιο του ταξιδιού, καθώς και συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτά.

Δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι «ιδιαίτερα πρόθυμες» να ολοκληρώσουν τη συμφωνία τους με τη Νότια Κορέα.

Το ταξίδι πραγματοποιείται στον απόηχο της απόφασης του Τραμπ να παγώσει τις συνομιλίες με τον Καναδά — έναν ακόμη μεγάλο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ — ύστερα από την ενόχλησή του για τηλεοπτική διαφήμιση.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ενέτεινε τις κατηγορίες του ότι ο Καναδάς «επί μακρόν εξαπατούσε» στις πολιτικές δασμών, προσθέτοντας: «Τώρα εκείνοι, όπως και άλλες χώρες, δεν μπορούν πλέον να εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η απόφασή του να αναστείλει τις εμπορικές συνομιλίες, ως απάντηση σε διαφημιστική εκστρατεία της επαρχίας του Οντάριο, προκάλεσε ανησυχία για την ευμετάβλητη και απρόβλεπτη στάση του Αμερικανού προέδρου έναντι της εμπορικής πολιτικής.

«Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα μιας εμπορικής πολιτικής που καθοδηγείται από έναν μόνο άνθρωπο, χωρίς κανέναν περιορισμό», δήλωσε ο Έντουαρντ Όλντεν, ανώτερος συνεργάτης του think-tank Council on Foreign Relations. «Όταν εκνευρίζεται, λέει: “Είμαι θυμωμένος, δεν μιλάμε άλλο”. Τα κράτη δεν πρέπει να συμπεριφέρονται μεταξύ τους όπως τα θυμωμένα ζευγάρια».

Η αιφνίδια ενέργεια του Τραμπ ήρθε έπειτα από προσπάθειες του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, να σταθεροποιήσει τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο τους τελευταίους μήνες.

«Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών· αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική αυτή έχει αλλάξει ριζικά», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Οττάβα την Παρασκευή. Προσέθεσε ότι οι καναδικές αρχές είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν την πρόοδο των συνομιλιών «όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να επανέλθουν», υπογραμμίζοντας πως, στο μεταξύ, η Οττάβα θα επικεντρωθεί σε «εταιρικές σχέσεις και ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τις οικονομικές δυνάμεις της Ασίας».

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Κάρνεϊ αναμένεται να παρευρεθούν στο ίδιο δείπνο την Τετάρτη το βράδυ στην Κορέα και «πιθανόν να συναντηθούν».

Ωστόσο, ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Καναδάς υπήρξε «πολύ δύσκολος στις διαπραγματεύσεις» και ότι ο Τραμπ είχε απογοητευτεί από την πορεία των συνομιλιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή των διαπραγματεύσεων το βράδυ της Πέμπτης, διαμαρτυρόμενος ότι η διαφήμιση που μεταδόθηκε στις ΗΠΑ περιείχε τη φωνή του πρώην Ρεπουμπλικανού προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν «να μιλά αρνητικά για τους δασμούς».

Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν δήλωσε ότι η διαφήμιση της επαρχίας Οντάριο «παρερμηνεύει» το ηχητικό μήνυμα του πρώην προέδρου και κατήγγειλε ότι δεν «ζήτησε ούτε έλαβε άδεια» για τη χρήση του. Ο οργανισμός προσέθεσε ότι «εξετάζει τις νομικές του επιλογές επί του θέματος».

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αποσύρει τη διαφήμιση έως τη Δευτέρα.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ απέδωσε επίσης την άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ στην εμπορική του πολιτική — με τα αμερικανικά χρηματιστήρια να καταγράφουν κέρδη άνω του 15% από τις αρχές του έτους.

«Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ!» έγραψε στο δίκτυό του, Truth Social.

Πολλοί αναλυτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν από τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν τον Απρίλιο, επειδή ο Τραμπ περιόρισε τα πιο επιθετικά σχέδιά του για νέους δασμούς. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει επίσης αυξηθεί μετά την επιβολή δασμών — αν και λιγότερο από όσο φοβούνταν ορισμένοι οικονομολόγοι — φτάνοντας το 3% τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο ποσοστό από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.