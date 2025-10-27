Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία 9 δισ. για Eurofighter

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Λονδίνο έχει συνάψει συμφωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter στην Άγκυρα, στο πλαίσιο μιας δεκαετούς συμφωνίας αξίας σχεδόν 11 δισ. δολαρίων.

«Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σημαντική συμφωνία, καθώς αφορά παραγγελίες ύψους 8 δισεκατομμυρίων λιρών (9 δισ. ευρώ)… δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας με διάρκεια 10 ετών για την παραγωγή των Eurofighter Typhoon, επομένως είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη χώρα μας», ανέφερε από την Άγκυρα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του Στάρμερ στην Τουρκία από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ως πρωθυπουργός.

«Αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό σήμα της ευρωπαϊκής και νατοϊκής ισχύος», τόνισε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg καθ' οδόν προς την τουρκική πρωτεύουσα. «Η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για τη νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ» πρόσθεσε.