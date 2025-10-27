#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των γύρω επαρχιών.

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ την Τουρκία

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 22:15

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σημειώθηκε στην Τουρκία και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Μυτιλήνη και τη Χιο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των γύρω επαρχιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Τουρκία Σεισμός

 

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

