Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ την Τουρκία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σημειώθηκε στην Τουρκία και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Μυτιλήνη και τη Χιο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των γύρω επαρχιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr