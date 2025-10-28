#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
OpenAI: Δίνει μερίδιο 27% στη Microsoft και γίνεται κερδοσκοπική επιχείρηση

Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της startup τεχνητής νοημοσύνης και απλοποιείται η εταιρική της δομή. Παράλληλα, το μη κερδοσκοπικό OpenAI Foundation αποκτά μετοχικό κεφάλαιο 130 δισ. δολ.

Δημοσιεύθηκε: 28 Οκτωβρίου 2025 - 17:16

Η OpenAI παραχωρεί στην Microsoft Corp., η οποία επί μακρόν την υποστηρίζει, ποσοστό ιδιοκτησίας 27% στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης που χρειάστηκε σχεδόν έναn χρόνο διαπραγματεύσεων για να εκπονηθεί, αίροντας μια σημαντική αβεβαιότητα και για τις δύο πλευρές και ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η εταιρεία του ChatGPT να γίνει κερδοσκοπική επιχείρηση, σημειώνει το Βloomberg.

Mε βάση τη νέα συμφωνία, η Microsoft θα αποκτήσει μερίδιο στην OpenAI αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους. Επιπλέον, η Microsoft θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης έως το 2032.

Η OpenAI είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους στην αναδιάρθρωσή της ως πιο παραδοσιακής κερδοσκοπικής εταιρείας. Η Microsoft έχει υποστηρίξει την OpenAI με 13,75 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η OpenAI ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, απλοποιώντας την εταιρική της δομή», δήλωσε ο πρόεδρος Bret Taylor. «Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός παραμένει στον έλεγχο του κερδοσκοπικού οργανισμού και τώρα έχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους».

Η μη κερδοσκοπική οντότητα OpenAI, με την επωνυμία OpenAI Foundation, πρόκειται επίσης να λάβει μετοχικό κεφάλαιο αξίας περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιάρθρωσης, σχεδιάζοντας να επικεντρωθεί αρχικά στη χρηματοδότηση εργασιών για την «επιτάχυνση των καινοτομιών στον τομέα της υγείας», μεταξύ άλλων.

Ο Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δεν θα αποκτήσει μερίδιο στην πρόσφατα αναδιαρθρωμένη εταιρεία, σύμφωνα με την OpenAI.

Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν άνοδο έως και 4,2%.

 

