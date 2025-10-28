Σφυροκόπημα στη Γάζα ξεκίνησε πάλι ο Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας την οργάνωση Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωθυπουργικό γραφείο.

Επειτα από συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης του πρωθυπουργικού γραφείου, χωρίς να προσδιορίζεται το πού και το πότε θα πραγματοποιηθούν πλήγματα.

Ο Νετανιάχου αποφάσισε να επεκτείνει την περιοχή που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο πρωθυπουργός συνομιλεί με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους προκειμένου να συντονίσει την κίνησή του.

Από την πλευρά του, το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε 125 παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις 10 Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας 94 Παλαιστινίων.

Σε ένδειξη της εύθραυστης κατάστασης της εκεχειρίας, ισραηλινά στρατεύματα δέχτηκαν πυρά στη Ράφα και ανταπέδωσαν νωρίτερα την Τρίτη, δήλωσε στο Associated Press ανωνύμως Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στις επιλογές περιλαμβάνεται η αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η επέκταση του ισραηλινού ελέγχου στα παλαιστινιακά εδάφη ή η πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών με στόχο τους ηγέτες της Χαμάς.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη παράδοση της σορού του Ισραηλινού αιχμαλώτου που βρέθηκε νωρίτερα σήμερα, «λόγω παραβιάσεων» από το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ταξιαρχίες Κασάμ τόνισαν ότι οποιαδήποτε ισραηλινή κλιμάκωση «θα εμποδίσει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάκτησης των σορών, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστέρηση στην ανάκτηση των σορών» των νεκρών αιχμαλώτων.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «σκηνοθετεί» την επιστροφή των σορών, ισχυριζόμενο ότι πλάνα από drone δείχνουν ότι μετακινεί και θάβει ξανά τα λείψανα για να τα δει ο Ερυθρός Σταυρός.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ παρεμποδίζει τις προσπάθειες ανάκτησης των σορών των Ισραηλινών αιχμαλώτων, μη επιτρέποντας την είσοδο βαρέων μηχανημάτων στη Γάζα και την πρόσβαση ερευνητικών ομάδων.

Με πληροφορίες από Times og Israel, Al Jazeera, ΑΠΕ