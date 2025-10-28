Nvidia: Επενδύει 1 δισ. δολάρια στη Nokia

Η Nvidia Corp. θα πραγματοποιήσει επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Nokia Oyj, καθώς η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ποντάρει στη στροφή της φινλανδικής εταιρείας από το κιτ κινητής δικτύωσης στο ΑΙ. Οι μετοχές της Nokia σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Η Nokia θα εκδώσει περίπου 166 εκατομμύρια μετοχές στην Nvidia προς 6,01 δολάρια η καθεμία, δίνοντάς της μερίδιο 2,9%, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους. Τα τσιπ της Nvidia θα χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση του λογισμικού της Nokia για δίκτυα 5G και 6G και, παράλληλα, η Nvidia θα διερευνήσει τρόπους χρήσης της τεχνολογίας κέντρων δεδομένων της Nokia στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Nokia, γνωστή για την πώληση εξαρτημάτων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, έχει επεκταθεί στα data centers — επιχείρηση που αναπτύσσεται χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική χωρητικότητα από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση απέδωσε καρπούς και βοήθησε τη Nokia να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της Wall Street το τελευταίο τρίμηνο. Η φινλανδική εταιρεία αγόρασε νωρίτερα φέτος την Infinera για 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να επεκταθεί σε προϊόντα δικτύωσης για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Nokia σημείωσαν άνοδο 21% στο Ελσίνκι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2013.

Η Nokia —κάποτε εμβληματική μάρκα που κυριάρχησε στα πρώιμα κινητά τηλέφωνα της δεκαετίας του 1990— έχει ξεθωριάσει αφού έχασε έδαφος στην τηλεφωνία και στράφηκε στα δίκτυα. Ο διευθύνων σύμβουλος Justin Hotard ηγείται της αναδιάρθρωσής της, τονίζοντας τη θέση της ως της μόνης δυτικής εναλλακτικής στην κινεζική Huawei για την προμήθεια ολόκληρου του χαρτοφυλακίου εξοπλισμού επικοινωνιών, από ραδιόφωνα 5G έως καλώδια οπτικών ινών.

Σε εταιρική εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Jensen Huang δήλωσε ότι η εταιρεία θα προμηθεύσει τη Nokia με ένα νέο προϊόν — έναν υπολογιστή που είναι ικανός να επικοινωνεί ασύρματα, να εκτελεί επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης και να κατευθύνει την κίνηση μέσω κινητού ταυτόχρονα.

Τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα μετατοπίζονται από το να κατασκευάζονται γύρω από διακριτά τμήματα στο να λειτουργούν από τυποποιημένους υπολογιστές που ορίζονται από λογισμικό. Η επόμενη γενιά ασύρματων συνδέσεων - 6G - θα χαρακτηρίζεται από τις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε η Nvidia. Η εταιρεία συνεργάζεται με τη Nokia για την κατασκευή εξοπλισμού που βασίζεται σε νέο λογισμικό και τσιπ που έχει αναπτύξει γι' αυτή την αγορά.

Η Nvidia έχει προβεί σε υψηλές δαπάνες τους τελευταίους μήνες. Δήλωσε ότι θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και θα χρηματοδοτήσει τις εταιρείες αυτόνομων οχημάτων Wayve και Oxa, τη fintech Revolut και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η PolyAI. Θα επενδύσει επίσης σε γερμανικό κέντρο δεδομένων μαζί με την Deutsche Telekom, ανέφερε το Bloomberg.

Οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και τα στελέχη τεχνολογίας μιλούν εδώ και μήνες για την ανάγκη η ΕΕ να αναπτύξει το δικό της οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να προλάβει τους αντιπάλους της στις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο Huang και άλλοι έχουν επικρίνει την Ευρώπη για την πολύ αργή ανάπτυξη της δικής της υποδομής.