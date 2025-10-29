Με 2,8% έτρεξε η ισπανική οικονομία

Η ισπανική οικονομία σημείωσε επέκταση 0,6% σε τριμηνιαία βάση κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας επιβράδυνση από 0,8% που είχε το προηγούμενο τρίμηνο και σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Η εγχώρια ζήτηση ήταν ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης, συμβάλλοντας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η εξωτερική ζήτηση αφαίρεσε 0,6 μονάδες.

Μεταξύ των συνιστωσών της ζήτησης, η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,2%, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,1% και οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,7%. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8%, ελαφρώς κάτω από το 3,1% του δεύτερου τριμήνου και κοντά στις προσδοκίες της αγοράς για 3,0%.