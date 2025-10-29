Ξεπέρασε και τα $5 τρισ. η κεφαλαιοποίηση της Nvidia

Η Nvidia έγινε η πρώτη εισηγμένη εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 5 τρισ. δολαρίων, λίγους μόνο μήνες αφότου είχε σπάσει το φράγμα των 4 τρισ.

Η μετοχή της εταιρείας παραγωγής τσιπ πραγματοποιεί ράλι 5% στα 210 δολάρια, λαμβάνοντας ώθηση από τις ισχυρές πωλήσεις και την προοπτική μεγαλύτερης πρόσβασης στην κινεζική αγορά.

Ο CEO Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι ο αμερικανικός κολοσσός έχει εξασφαλίσει ήδη παραγγελίες $500 δισ. για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα πέντε τρίμηνα.

Το ράλι οδήγησε τη χρηματιστηριακή αξία της Νvidia στα 5,1 τρισ. δολάρια.

Το ορόσημο αυτό εδραιώνει την Nvidia ως τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο και έρχεται λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά την υπέρβαση των 4 τρισ. Μόνο τους τελευταίους έξι μήνες έχει καταγράψει άλμα 85%.

Μόνο η Microsoft και η Apple πλησιάζουν την Nvidia σε μέγεθος.

Η χρηματιστηριακή αξία της Apple έφτασε για πρώτη φορά τα 4 τρισ. την Τρίτη, ενώ η Microsoft άγγιξε ξανά το επίπεδο αυτό, αφού το είχε επιτύχει προηγουμένως τον Ιούλιο, ενισχυμένη από την αναδιάρθρωση της OpenAI, στην οποία κατέχει ποσοστό 27%.

Πριν από τρία χρόνια, πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI, η κεφαλαιοποίηση της Nvidia βρισκόταν περίπου στα 400 δισ. Από τότε, η μετοχή της έχει σημειώσει εκρηκτική άνοδο, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση για την τεχνολογία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI chips) που παράγει, η οποία κυριαρχεί στην αγορά εκπαίδευσης και λειτουργίας μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως αυτά της OpenAI.

Η εταιρεία ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία του ChatGPT, φτάνοντας τα 2 τρισ. τον Φεβρουάριο του 2024 και τα 3 τρισ. δολάρια τον Ιούνιο του περασμένου έτους.