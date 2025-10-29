Αποχωρούν Αμερικανοί στρατιώτες από τη Ρουμανία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η μη αντικατάστασή τους δεν ισοδυναμεί με αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη, διαβεβαιώνει ο U.S. Army Europe. «Η προσαρμογή των δυνάμεων δεν θα αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας».

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 16:25

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η απόφαση να μην αντικατασταθούν Αμερικανοί στρατιώτες που αναχωρούν από τη Ρουμανία δεν συνιστά αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

«Η Ομάδα Μάχης της 2ης Ταξιαρχίας Πεζικού της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας θα μετακινηθεί όπως έχει προγραμματιστεί στην έδρα της στο Κεντάκι χωρίς να υπάρξει αντικατάσταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός για την Ευρώπη (U.S. Army Europe).

«Δεν πρόκειται για αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη ή για ένδειξη μειωμένης δέσμευσης στο ΝΑΤΟ και το Άρθρο 5», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτή η προσαρμογή της στάσης των δυνάμεων δεν θα αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρώπη», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ δήλωσε πως οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στη Ρουμανία, προσθέτοντας πως «η ισχυρή παρουσία μας στην Ευρώπη και η διαρκής αφοσίωσή μας στην Ευρώπη παραμένει ακλόνητη».

Νωρίτερα σήμερα, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρουμανία και συμμάχους της ότι πρόκειται να μειώσουν τον αριθμό των στρατιωτών τους που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι αυτή η μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ αποτελεί μια «προσαρμογή» που δεν θα εμποδίσει τις αμερικανικές δυνάμεις να παραμείνουν «εξίσου σημαντικές».

