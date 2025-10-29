Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed, κόβει το QT

H κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε την Τετάρτη τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, στο 3,75% με 4%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η απόφαση λήφθηκε με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά. O διορισμένος από τον Τραμπ Στίβεν Μιράν τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης περικοπής των επιτοκίων ενώ ο Τζέφρι Σμιντ ήταν υπέρ της διατήρησης του κόστους δανεισμού στα ίδια επίπεδα.

Εκτός από τη μείωση των επιτοκίων, η Fed ανακοίνωσε ότι θα βάλει τέλος στη μείωση των αγορών στοιχείων ενεργητικού, μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη, στη 1 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Fed αναγνώρισαν ότι ήταν αντιμέτωποι με σημαντικούς περιορισμούς κατά τη λήψη της απόφασης τους, λόγω του «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την έλλειψη επαρκών οικονομικών στοιχείων.

Η εκτίμηση τους για το ποσοστό ανεργίας στηρίχτηκε στον Αύγουστο, τον μήνα της τελευταίας επίσημης ανακοίνωσης για την απασχόληση, ενώ σημείωσαν ότι «οι διαθέσιμοι δείκτες υποδεικνύουν» ότι η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό.

Η ανακοίνωση επανέλαβε τις ανησυχίες των υπεύθυνων χάραξης νομισματικής πολιτικής σχετικά με την αγορά εργασίας, αναφέροντας ότι «οι κίνδυνοι για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες».

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Fed επισήμανε ότι «έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους και παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα».

Είναι η μόλις η τρίτη φορά από το 1990 που οι αξιωματούχοι που μειοψηφούν στην ίδια συνεδρίαση τάσσονται υπέρ μιας πιο χαλαρής και μια πιο σφιχτής νομισματικής πολιτικής.

Δεν είναι δεδομένη η μείωση τον Δεκέμβριο

Τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Πριν από το κυβερνητικό «λουκέτο» τα στοιχεία έδειχναν ότι η οικονομία μπορεί να βρίσκεται σε μια πιο σταθερή πορεία αλλά η αναστολή στη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα, τόνισε ο Πάουελ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ζήτηση για εργασία έχει ξεκάθαρα αποδυναμωθεί και ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τόσο οι προσλήψεις όσο και οι απολύσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, δήλωσε ότι παραμένει σχετικά ανεβασμένος σε σχέση με τον στόχο. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) υπολογίζεται ότι αυξήθηκε στο 2,8%.

Όπως σημείωσε, ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών συνεχίζει να μειώνεται ενώ οι αυξήσεις στους δασμούς οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των αγαθών. Εκτίμηση ωστόσο ότι η πιο εύλογη υπόθεση είναι ότι ο αντίκτυπος των δασμών στις τιμές θα είναι σχετικά βραχυπρόθεσμος.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα ρίσκα για περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού παραμένουν, όπως και για περαιτέρω αποδυνάμωση της απασχόλησης.

Ο Πάουελ παραδέχτηκε ότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις εντός της κεντρικής τράπεζας και ότι η σημερινή απόφαση για μείωση των επιτοκίων συνιστούσε «διαχείριση κινδύνου». Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι αξιωματούχοι δεν έχουν λάβει ακόμα απόφαση για τον Δεκέμβριο.

«Στις συζητήσεις της επιτροπής κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπήρξαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο. Μια περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν θεωρείται καθόλου δεδομένη. Κάθε άλλο» ανέφερε ο Πάουελ.

O ίδιος πρόσθεσε ότι η έλλειψη οικονομικών δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι είναι «σαν να οδηγεί κανείς στην ομίχλη».