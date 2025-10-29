#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελεύθερη πτώση 44% για τη μετοχή της Fiserv

Η fintech εταιρεία αναμένει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 8,50 έως 8,60 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 10,15 έως 10,30 δολαρίων.

Ελεύθερη πτώση 44% για τη μετοχή της Fiserv

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 16:43

Η μετοχή της Fiserv κατέρρευσε κατά 44% την Τετάρτη, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα στην ιστορία της, αφού η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη και προχώρησε σε ανακατατάξεις στη διοικητική της ομάδα.

«Η τρέχουσα απόδοσή μας δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θέλουμε ούτε σε αυτό που αναμένουν οι μέτοχοί μας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Μάικ Λάιονς σε σχετική ανακοίνωση.

Για το σύνολο του έτους, η Fiserv αναμένει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 8,50 έως 8,60 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 10,15 έως 10,30 δολαρίων. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,5% έως 4%, ενώ η προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για αύξηση 10%.

Όπως μεταδίδει το CNBC, τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,04 δολάρια ανά μετοχή, υπολειπόμενα της εκτίμησης των 2,64 δολαρίων σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,92 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν 5,36 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 792 εκατ. δολάρια, από 564 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Μαζί με τα αποτελέσματα, η Fiserv ανακοίνωσε σειρά αλλαγών στη διοικητική της ομάδα και στο διοικητικό συμβούλιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Fintech Athens 4.0: Η Αθήνα γίνεται κόμβος της ψηφιακής οικονομίας

Freedom Holding: Γιορτάζει τα έξι χρόνια εισαγωγής της στον Nasdaq

Ξεπέρασε και τα $5 τρισ. η κεφαλαιοποίηση της Nvidia

Natech: Με τη συνεπένδυση του «Φαιστός» ο β’ γύρος άντλησης κεφαλαίων 33 εκατ. δολ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο