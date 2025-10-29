Ελεύθερη πτώση 44% για τη μετοχή της Fiserv

Η μετοχή της Fiserv κατέρρευσε κατά 44% την Τετάρτη, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα στην ιστορία της, αφού η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη και προχώρησε σε ανακατατάξεις στη διοικητική της ομάδα.

«Η τρέχουσα απόδοσή μας δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θέλουμε ούτε σε αυτό που αναμένουν οι μέτοχοί μας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Μάικ Λάιονς σε σχετική ανακοίνωση.

Για το σύνολο του έτους, η Fiserv αναμένει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 8,50 έως 8,60 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 10,15 έως 10,30 δολαρίων. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,5% έως 4%, ενώ η προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για αύξηση 10%.

Όπως μεταδίδει το CNBC, τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,04 δολάρια ανά μετοχή, υπολειπόμενα της εκτίμησης των 2,64 δολαρίων σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,92 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν 5,36 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 792 εκατ. δολάρια, από 564 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Μαζί με τα αποτελέσματα, η Fiserv ανακοίνωσε σειρά αλλαγών στη διοικητική της ομάδα και στο διοικητικό συμβούλιο