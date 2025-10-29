Κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά νεκρά

Δύο παιδιά είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της κατάρρευσης επταώροφου κτιρίου, στην πόλη Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτσαέλι της Τουρκίας, στα ανατολικά περίχωρα της Κωνσταντινούπολης.

Tη σορό ενός 12χρονου αγοριού, του Μουχάμαντ Εμίρ Μπιλίρ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, εντόπισαν το μεσημέρι της Τετάρτης τα σωστικά συνεργεία, κάτω από τα ερείπια. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, εντοπίστηκε και το άψυχο σώμα ενός κοριτσιού, πιθανότατα της Νίσα Μπιλίρ, αδερφής του 12χρονου. Σύμφωνα με το CΝN Turk, μετά από οκτώ ώρες αναζήτησης στα συντρίμμια, ζωντανή ανασύρθηκε η 18χρονη Ντιλαρά Μπιλίρ.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην οδό Ισικγκέλ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, στα συντρίμμια της πολυκατοικίας παγιδεύτηκε μια 5μελής οικογένεια. Ο πατέρας είναι 44 ετών ενώ τα παιδιά είναι ηλικίας 12, 14 και 18 ετών.

Η οικογένεια φέρεται να νοίκιαζε το διαμέρισμα ενώ ο σπιτονοικοκύρης τους, που διέμενε στο ίδιο κτίριο, βρισκόταν εκτός πόλης τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ο δήμαρχος Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, άφησε να εννοηθεί ότι η κατάρρευση μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή μετρό σε κοντινή απόσταση. Η Γκεμπζέ βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος σκότωσε συνολικά περίπου 18.000 ανθρώπους.

Οι Αρχές ανέφεραν νωρίτερα ότι πέντε άτομα βρίσκονταν εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται yπό τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.

Σημειώνεται ότι χτες είχαν εντοπιστεί παραμορφώσεις σε κολώνες της πολυκατοικίας και στο έδαφος έξω από αυτήν.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ