Ξεπέρασαν τα $100 δισ. τα έσοδα της Alphabet

Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της μητρικής της Google το τρίτο τρίμηνο, στο επίπεδο ρεκόρ των $102,3 δισ. Ράλι 5% για τη μετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 22:42

Η Alphabet ανακοίνωσε έσοδα ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 100 δισ, δολάρια, καθώς οι μονάδες της διαφήμισης και του cloud εμφάνισαν ισχυρά κέρδη χάρη στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 35 δισ. δολάρια από 26,3 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, δήλωσε την Τετάρτη η μητρική εταιρεία της Google.

Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 16%, φτάνοντας τα 102,3 δισ. δολάρια το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση των 99,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Visible Alpha.

Η μετοχή της Alphabet πραγματοποιεί ράλι πάνω από 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

 

 

 

 

 


 

