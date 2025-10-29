Meta: Πλήγμα στα κέρδη από εφάπαξ φορολογική επιβάρυνση 16 δισ. δολ.

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 7,25 δολάρια και τα έσοδα στα 51,24 δισ. δολάρια. "Βουτιά" 8% για την μετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 23:00

Καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε η Meta με την μετοχή ωστόσο να "βουλιάζει" 8% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά την εφάπαξ φορολογική επιβάρυνση ύψους 15,93 δισ. δολαρίων από την εφαρμογή του νόμου «One Big Beautiful Bill Act» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 7,25 δολάρια και τα έσοδα στα 51,24 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη στα 6,69 δολάρια και έσοδα στα 49,41 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να κυμανθούν από 56 δισ. δολάρια έως 59 δισ. δολάρια, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Επιπλέον, η Meta αύξησε το κατώτερο όριο των συνολικών δαπανών της για το έτος κατά 2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας ότι οι δαπάνες θα κυμανθούν μεταξύ 116 δισ. δολ. έως 118 δισ. δολ.. Προηγουμένως «έβλεπε» συνολικές δαπάνες 114 δισ. δολάρια έως 118 δισ.. δολάρια.

Αντίστοιχα, αύξησε και την πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2025, μεταξύ 70 και 72 δισ. δολαρίων, από 66 έως 72 δισ. προηγουμένως.

Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε 3,54 δισ. καθημερινούς χρήστες στο τρίμηνο έναντι 3,5 δισ. χρήστες που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Η Meta ανέφερε ότι η εφαρμογή του νόμου «One Big Beautiful Bill Act» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα μια εφάπαξ φορολογική επιβάρυνση ύψους 15,93 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η εταιρεία εκτιμά ότι η νομοθεσία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ομοσπονδιακών φορολογικών πληρωμών στις ΗΠΑ για το υπόλοιπο του 2025 και τα επόμενα έτη.

 

