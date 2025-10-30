ΙΡΟ με κεφαλαιοποίηση $1 τρισ. το επόμενο βήμα της OpenAI

Η OpenAI προετοιμάζεται για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία του ChatGPT έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης για δημόσια προσφορά (IPO) ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος, υπό τον όρο ανωνυμίας.

Οι πληροφορίες ακολουθούν την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας εταιρικής αναδιάρθρωσης με τη Microsoft, δίνοντας στην εταιρεία λογισμικού μερίδιο περίπου 27%.

Πρόσφατα η οικονομική διευθύντρια Σάρα Φράιερ δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση βοηθά την εταιρεία για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Αλτμαν είχε δηλώσει ότι η IPO είναι η πιο πιθανή οδός για την εταιρεία, δεδομένων των χρημάτων που χρειάζεται για την εκπαίδευση και την κατασκευή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο Reuters: «Δεν έχουμε επικεντρωθεί στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO), επομένως δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία. Χτίζουμε μια βιώσιμη επιχείρηση και προωθούμε την αποστολή μας, ώστε όλοι να επωφεληθούν από τη γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI)».