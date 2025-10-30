#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΡΟ με κεφαλαιοποίηση $1 τρισ. το επόμενο βήμα της OpenAI

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο για την εταιρεία του ChatGPT εκτιμάται ότι θα συμβεί ίσως και σε λιγότερο από έναν χρόνο από σήμερα. Στόχος η άντληση χρημάτων για την «προχωρημένη» τεχνητή νοημοσύνη AGI.

ΙΡΟ με κεφαλαιοποίηση $1 τρισ. το επόμενο βήμα της OpenAI

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 16:14

Η OpenAI προετοιμάζεται για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία του ChatGPT έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης για δημόσια προσφορά (IPO) ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος, υπό τον όρο ανωνυμίας.

Οι πληροφορίες ακολουθούν την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας εταιρικής αναδιάρθρωσης με τη Microsoft, δίνοντας στην εταιρεία λογισμικού μερίδιο περίπου 27%.

Πρόσφατα η οικονομική διευθύντρια Σάρα Φράιερ δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση βοηθά την εταιρεία για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Αλτμαν είχε δηλώσει ότι η IPO είναι η πιο πιθανή οδός για την εταιρεία, δεδομένων των χρημάτων που χρειάζεται για την εκπαίδευση και την κατασκευή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο Reuters: «Δεν έχουμε επικεντρωθεί στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO), επομένως δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία. Χτίζουμε μια βιώσιμη επιχείρηση και προωθούμε την αποστολή μας, ώστε όλοι να επωφεληθούν από τη γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI)».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

OpenAI for Greece: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Greek AI Startup Accelerator

OpenAI: Δίνει μερίδιο 27% στη Microsoft και γίνεται κερδοσκοπική επιχείρηση

Κοντόπουλος: Βλέπει μπαράζ εισαγωγών στην ΕΝΑ

Το νορβηγικό «θηρίο» των $2 τρισ. απογειώνεται χάρη και στην AI

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο