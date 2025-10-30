Η Meta εκδίδει ομόλογο $25 δισ. για επενδύσεις στο A.I.

Η Meta σχεδιάζει να αντλήσει 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία κοινωνικών δικτύων έχει αναθέσει στις Citigroup και Morgan Stanley να αντλήσουν έως και 25 δισ. δολάρια σε χρέος, με διάρκεια από πέντε έως σαράντα χρόνια, σε μία από τις μεγαλύτερες εκδόσεις ομολόγων της χρονιάς, σύμφωνα με δύο πηγές των Financial Times.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε μία ημέρα αφότου ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος θα προχωρήσει σε ακόμη πιο επιθετικές δαπάνες, στο πλαίσιο μιας «κούρσας εξοπλισμών» για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων και υποδομών που θα στηρίξουν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 12% μετά το άνοιγμα της Wall Street την Πέμπτη, διαγράφοντας σχεδόν 240 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες του ομίλου.

Η έκδοση αυτή υπογραμμίζει πώς οι κολοσσοί της τεχνολογίας στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις αγορές χρέους, καθώς δαπανούν πρωτοφανή ποσά για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta έχει ήδη αντλήσει 27 δισ. δολάρια σε ιδιωτικό χρέος από πιστωτές όπως οι Pimco και Apollo τους τελευταίους μήνες, για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του τεράστιου κέντρου δεδομένων “Hyperion” στη Λουιζιάνα. Αντίστοιχα, η Oracle εξέδωσε ομόλογα ύψους 18 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν περίπου 400 δισ. δολάρια φέτος σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνουν την αγορά υπολογιστικών μικροτσίπ και την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Την Τετάρτη, οι Meta, Microsoft και η μητρική της Google, Alphabet, ανακοίνωσαν μεγαλύτερα του αναμενομένου επενδυτικά σχέδια για το τρέχον τρίμηνο.