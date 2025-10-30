#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής πετρελαϊκής περνούν στην εταιρεία που συνίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Γκενάντι Τιμτσένκο, σύμμαχος του Πούτιν.

Η ρωσική Lukoil πουλά τα διεθνή assets της στην ελβετική Gunvor

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 18:44

Σε εταιρεία με έδρα την Ελβετία πουλά τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία του ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Lukoil, σε απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις.

Η Lukoil ανακοίνωσε προ ημερών ότι θα εγκαταλείψει τις διεθνείς δραστηριότητές της, μετά τις κυρώσεις που δέχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της σήμερα Πέμπτη, η εταιρεία ανέφερε ότι η πώληση του χαρτοφυλακίου της στην εταιρεία εμπορίας ενέργειας Gunvor, με έδρα την Ελβετία, «οφείλεται σε περιοριστικά μέτρα που εισήχθησαν από ορισμένα κράτη κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της».

Η Gunvor, που εδρεύει στη Γενεύη, συνιδρύθηκε στην Κύπρο από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γκενάντι Τιμτσένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Τιμτσένκο πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία το 2014, όταν του επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Κριμαία.

Οι αμερικανικές κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν στις 22 Οκτωβρίου, ήταν «αποτέλεσμα της έλλειψης σοβαρής δέσμευσης της Ρωσίας στην ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα μέτρα έδωσαν στη Lukoil και στη ρωσική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Rosneft, μαζί με τις θυγατρικές τους, μόλις έναν μήνα για να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό επί ποινή αντιμετώπισης σοβαρών κυρώσεων.

Η Lukoil λειτουργεί περίπου 5.000 πρατήρια βενζίνης παγκοσμίως και, μαζί με τη Rosneft, αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Μόσχας.

