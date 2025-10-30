#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τέταρτη εβδομαδιαία πτώση των στεγαστικών επιτοκίων

Το μέσο επιτόκιο για ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο διαμορφώθηκε στο 6,17%, από 6,19% την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Οκτωβρίου 2024.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 19:16

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ μειώθηκαν για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα, πλησιάζοντας το 6%, παρά το γεγονός ότι η οικονομική αβεβαιότητα κρατά τους αγοραστές σε αναμονή.

Το μέσο επιτόκιο για ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο διαμορφώθηκε στο 6,17%, από 6,19% την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Freddie Mac.

Τα επιτόκια μειώθηκαν μετά τη αναμενόμενη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης των επιτοκίων της Fed την Τετάρτη. Ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε επίσης τους επενδυτές να μην αναμένουν περαιτέρω μειώσεις φέτος.

Η πτώση του κόστος δανεισμού, σε συνδυασμό με την άνοδο των μετοχών, θα οδηγούσε συνήθως αύξηση της ζήτησης, και οι οικονομολόγοι ανέμεναν μια μικρή αύξηση στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές, παρά την αύξηση των αποθεμάτων, με την αγορά να επηρεάζεται από τις ανησυχίες για τους δασμούς και το συνεχιζόμενο «λουκέτο» σε υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. 

 

