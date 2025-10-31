Nvidia: Συμφωνία-μαμούθ με Νότια Κορέα για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Η Nvidia υπέγραψε συμφωνία-μαμούθ για την προμήθεια της τεχνολογίας της στις μεγαλύτερες εταιρείες της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τις συμφωνίες που έκλεισε με τρεις κορυφαίους ομίλους, τη Samsung, τη Hyundai και την SK Group, η Nvidia θα προμηθεύσει περισσότερα από 260.000 τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η αμερικανική εταιρεία δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους των συμφωνιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, βρίσκεται στη χώρα για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Διευθύνοντων Συμβούλων του APEC, την Παρασκευή.

Η επίσκεψή του είναι μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του για την προώθηση της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και για την ενίσχυση της ζήτησης των προϊόντων της Nvidia.

Οι νέες συνεργασίες στη Νότια Κορέα θα εδραιώσουν περαιτέρω την παρουσία της αμερικανικής εταιρείας σε μια χώρα με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τεχνολογικό τομέα.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών, η νοτιοκορεατική κυβέρνηση θα δημιουργήσει την λεγόμενη «εθνική τεχνητή νοημοσύνη» (sovereign AI), υπολογιστική υποδομή υπό κρατικό έλεγχο. Θα εγκαταστήσει περισσότερους από 50.000 τσιπ τελευταίας γενιάς της Nvidia σε κέντρα δεδομένων, όπως το Εθνικό Κέντρο Υπολογιστικής ΤΝ, αλλά και σε εγκαταστάσεις των Kakao, Naver και NHN Cloud Corp.

«Ο στόχος της Νότιας Κορέας είναι να γίνει η πρωτεύουσα της τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg ο πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ.

Η Samsung, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ημιαγωγών στον κόσμο, θα κατασκευάσει ένα «εργοστάσιο AI» που θα στεγάζει πάνω από 50.000 τσιπς της Nvidia.

Η Hyundai, από την πλευρά της, δεσμεύθηκε να χρησιμοποιήσει αντίστοιχο αριθμό τσιπ που θα βασίζονται σε σχέδια της Nvidia. Οι επεξεργαστές αυτοί θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τη βελτίωση της παραγωγής και την προώθηση της αυτόνομης οδήγησης.

Οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να συνεργαστούν σε επένδυση ύψους 3 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία ενός εθνικού φυσικού κέντρου υπολογιστικής AI, σύμφωνα με τη Hyundai.