Πεντάγωνο: «Πράσινο φως» για αποστολή Tomahawk στο Κίεβο

Το Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία, αφού εκτίμησε ότι μια τέτοια απόφαση δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τελική πολιτική απόφαση, ωστόσο, ανήκει πλέον στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια γεύματος με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην παραχωρήσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, λέγοντας:

«Δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας.»

Το Μικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για την εκτίμησή του στις αρχές του μήνα, λίγο πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για την προμήθεια των πυραύλων, ώστε να μπορέσει να πλήξει αποτελεσματικότερα εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Οι πύραυλοι Tomahawk διαθέτουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων (1.600 χιλιομέτρων).

Η αξιολόγηση αυτή ενίσχυσε την αισιοδοξία των Ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούν ότι πλέον η Ουάσιγκτον έχει λιγότερες δικαιολογίες για να μην εγκρίνει την αποστολή των πυραύλων, ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο CNN.

Ο Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, είχε επίσης δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «πολλούς Tomahawk» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραχωρηθούν στην Ουκρανία.