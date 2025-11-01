Η Scope αναβάθμισε την προοπτική της Ιταλίας, ψήφος εμπιστοσύνης στη Μελόνι

Η προσπάθεια της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι να αποκαταστήσει την Ιταλία ως δανειολήπτρια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την προοπτική της χώρας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στο BBB+ (τρία σκαλοπάτια πάνω από τα «σκουπίδια») αλλά η αξιολόγηση αυτή τείνει πλέον προς αναβάθμιση σε εύθετο χρόνο, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση την Παρασκευή.

«Η αναθεώρηση της προοπτικής αντανακλά την προσδοκία της Scope για βιώσιμη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και τη συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, με την υποστήριξη της κυβερνητικής σταθερότητας και της συμμόρφωσης με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.

Η στροφή προς μια θετική προοπτική έρχεται μετά την πιο αισιόδοξη σειρά δημοσιονομικών προβλέψεων της Ιταλίας εδώ και χρόνια. Η συμμαχία της Μελόνι κατάφερε να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενώ παράλληλα μειώνει το έλλειμμα στο ανώτατο όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2025.

Italy Credit-Rating Watch

Source: Bloomberg