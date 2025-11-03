ΗΑΕ: Δεν υπάρχει κίνδυνος για υπερπροσφορά πετρελαίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Σουχάιλ Αλ Μαζρουέι, μία ημέρα αφότου ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να βάλει φρένο στις αυξήσεις της παραγωγής του καυσίμου το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Δεν υπάρχει ανησυχία για υπερπροσφορά πετρελαίου, καθώς η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Σουχάιλ Αλ Μαζρουέι, μία ημέρα αφότου ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να βάλει φρένο στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως μεταδίδει το Bloomberg. 

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για ένα σενάριο υπερπροσφοράς. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ Μαζρουέι, στο συνέδριο της Adipec στο Άμπου Ντάμπι, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση της ενεργειακής ζήτησης  μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι απαιτούνται επενδύσεις για τη διατήρηση της προσφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου, καθώς και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε υψηλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, και ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco απέρριψε τις ανησυχίες περί υπερπροσφοράς πετρελαίου τον επόμενο χρόνο, παρά το γεγονός ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι αυτή θα φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ, καθώς η ζήτηση υποχωρεί, ενώ η προσφορά αυξάνεται.

Εν μέσω των ταραχωδών εξελίξεων, βασικά μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών ανακοίνωσαν, χθες Κυριακή, ότι σχεδιάζουν να βάλουν φρένο στην αύξηση της πετρελαιοπαραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από μια ακόμη συγκρατημένη αύξηση της ζήτησης για το καύσιμο στα συμβόλαια του επόμενου μήνα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει 13% από την αρχή του χρόνου. Ωστόσο έπειτα από την απόφαση αυτή του ΟΠΕΚ+ η τιμή του παρουσίασε άνοδο 0,7% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Ιανουαρίου τη Δευτέρα. 

