Πέφτει ο πληθωρισμός στην Τουρκία, στο 32,9% τον Οκτώβριο

Υποχώρησε στο 32,9% τον Οκτώβριο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις, ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων και ώθηση στις μετοχές των τραπεζών.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 10:46

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τη βούληση της κεντρικής τράπεζας να συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 32,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, πιο λίγο από το 33,3% του προηγούμενου μήνα, όπως ανακοίνωσε η TurkStat. Η μέση πρόβλεψη σε δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ 18 οικονομολόγων προέβλεπε πληθωρισμό σταθερό στο 33,2%.

Η τουρκική λίρα άγγιξε προσωρινά ιστορικό χαμηλό πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειες, αμετάβλητη στις 42,05 ανά δολάριο.

Το χρηματιστήριο στην Κωνσταντινούπολη κινείται ανοδικά έως και 1,5%, με ηγετική ώθηση από τις τραπεζικές μετοχές, πιθανώς εν αναμονή περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα.

