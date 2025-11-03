Η Βρετανία ξαναγεμίζει τα ουκρανικά οπλοστάσια: Εστειλε πυραύλους Storm Shadow

Η βρετανική κυβέρνηση προμήθευσε πρόσφατα την Ουκρανία με περισσότερους πυραύλους Storm Shadow, ώστε το Κίεβο να συνεχίσει την εκστρατεία επιθέσεων μακράς εμβέλειας εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Oπως σημειώνει το Bloomberg, η παράδοση ενός αδιευκρίνιστου αριθμού πυραύλων έγινε για να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα έχει επαρκή αποθέματα πριν από τους χειμερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η Βρετανία ανησυχεί ότι το Κρεμλίνο θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών αμάχων, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν ανώνυμα για θέματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Καθώς η Ρωσία αγωνίζεται όλο και περισσότερο υπό το βάρος των κυρώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να δείξουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα ξεπεράσει την ικανότητα της ρωσικής οικονομίας να στηρίξει την πολεμική της προσπάθεια.

Η βρετανική κίνηση έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε εκ νέου την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Οι Storm Shadows έχουν βοηθήσει την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στοχεύσει τα ευάλωτα σημεία της Ρωσίας. Τον Οκτώβριο, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο χημικών με το βρετανικής κατασκευής όπλο μακράς εμβέλειας.