«Ξεσκονίζει» τη συγχώνευση Getty-Shutterstock το Λονδίνο

Η Αρχή Ανταγωνισμού εξετάζει τη συγχώνευση ύψους 3,7 δισ. δολαρίων μεταξύ Getty Images και Shutterstock, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές αυξήσεις τιμών και μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 14:49

Το σχέδιο της Getty Images να εξαγοράσει την ανταγωνίστριά της, την πάροχο φωτογραφιών Shutterstock, θα υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο από την αρχή εποπτείας συναλλαγών του Ηνωμένου Βασιλείου, εν μέσω ανησυχιών ότι η συγχώνευση θα μπορούσε να παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία για τη δημιουργία μιας εταιρείας συνολικής αξίας περίπου 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, χειρότερους εμπορικούς όρους και χαμηλότερη ποιότητα των φωτογραφιών για τους πελάτες.

Η CMA δήλωσε ότι τα διορθωτικά μέτρα που πρότειναν οι εταιρείες αδειοδότησης περιεχομένου δεν ήταν επαρκή για να αποτρέψουν τη λεγόμενη έρευνα Φάσης 2. Θα λάβει τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία έως τις 19 Απριλίου.

